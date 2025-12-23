俳優のともさかりえ（46）が23日、自身のインスタグラムを更新。168センチのスタイルの良さが際立つ“シンプルコーデ”を披露した。【写真】「すごく素敵に着こなすりえさん」ともさかりえの長身際立つ“シンプルなママコーデ”ともさかは「クリスマスシーズンだけど相変わらずの地味スタイルみんな身体に気をつけて元気に過ごせますように！」とコメントし、自宅玄関のような場所で撮影した全身ショットをアップしている。