神戸市垂水区で住宅の門扉に小石が置かれているのが相次いで見つかり、県警が邸宅侵入容疑などで逮捕し、起訴されていた住所不定、無職の男（２９）について、県警は２２日、県内などの空き家から金品を盗んだとして窃盗容疑などで追送検した。発表では、男は昨年９月〜今年５月、別の被告の男（２８）（起訴）らと共謀し、兵庫や広島など５県の空き家や民家から腕時計やネックレスなど（計約１３５０万円相当）を盗み、計７０