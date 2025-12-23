ÍèÇ¯3·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë7¿Í¤¬23Æü¡¢ÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ºòµ¨¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ø¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¡Ù¤ÇÆüËÜ¿Í½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡Ê35¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ñ¥é¥¹¥Î¥Ü½é¤Î2´§¤Ø35ºÐ¡¦¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÌÜÉ¸¡×º£µ¨£×ÇÕ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³É½¾´Âæ¾®¿ÜÅÄ¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢Ï¢Â³¤¹