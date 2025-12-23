韓国歌謡界では２０２６年、ビッグネームのグループが相次いで楽曲リリースを予告し、音楽ファンの関心を引いている。ＢＴＳは全員が韓国軍の兵役義務を終え、来春に楽曲リリースすることを発表。メンバーらはライブ配信などで「早く（楽曲を）発表したい」と、心待ちにしている様子を見せている。そんな７人の再始動の知らせは、米ビルボードも注目し「ＴＨＥＴＯＰ１０ＷＩＬＤＥＳＴＭＵＳＩＣＭＯＭＥＮＴＳＴ