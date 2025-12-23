地方での弁護士不足が兵庫県内でも深刻だ。神戸市や姫路市などの都市部に集中し、新温泉町や相生市など１６市町には一人もいない。県弁護士会は、「過疎地域」でも法律相談を受けられるよう無料イベントを開くなどの対策に力を注ぐが、根本的な解決策は見つかっていない。（脊尾直哉）すぐ駆けつけられないと…姫路市内の弁護士事務所から往復約２００キロ以上。警察に逮捕された容疑者の接見のために、県北部の豊岡市や新温泉