都市と農村が近い神戸市は、瀬戸内海に面した自然環境をいかし、さまざまな食材の生産が行われています。市は「食都神戸」を掲げ、こうした地域資源を活用しながら、地産地消や食の魅力発信に取り組んでいます。神戸市北区や西区では質の高い農畜水産物が生産されている市内では、北区で山田錦やイチゴ、西区でコマツナやキャベツなどが生産されています。高速道路網が整備されていることから、収穫した食材を短時間で都市部に