²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê72¡Ë¤¬2025Ç¯12·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡¢ÀèÆüÉÂµ¤¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÌÁÍ§¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤ò¤ª¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ²Î¤¨¤¿¡×¤È´î¤Ö¥á¡¼¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ´ü¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö²Î¼ê³èÆ°60¼þÇ¯¡×¤ò°ì½ï¤Ë½Ë¤¦¤Ê¤É·ÝÇ½³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÈÈþÀî¤µ¤ó¡£MC¤ÎÀß³ÚÅý¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¿·¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó»Å»ö¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¡×