ÁÒÉß¿é¾¾¹â¹»½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÉô ¹â¹»¥Ð¥¹¥±¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Î½éÀï¤¬Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁÒÉß¿é¾¾¤¬¡¢ÅìµþÀ®ÆÁ¡ÊÅìµþ3°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÁÒÉß¿é¾¾¤ÏÂè1Q¡¢18-28¤ÈÅìµþÀ®ÆÁ¤Ë10ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤¤¾å¤²¡¢Âè3Q½ªÎ»»þÅÀ¤Ç64-66¤È2ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªQ¤Ï¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ24ÆÀÅÀ¡£88-78¤ÈµÕÅ¾¤ÇÅìµþÀ®ÆÁ¤ò²¼¤·¡¢½éÀï¾¡Íø¤Ç¤¹¡ª