福岡市・天神の大規模な開発プロジェクト「天神ビッグバン」。その一つ、「イムズ」跡地で建設が進む複合ビルの完成が半年ほど遅れることになりました。解体工事の遅れが影響しているということです。 福岡市・天神の商業施設「イムズ」跡地の開発を担う三菱地所は23日、建設中の複合ビルの完成予定を、来年12月から再来年の5月に延期すると発表しました。 騒音の影響を考え、解体工事を行う時間を制限していたことから、元