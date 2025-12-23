£Î£Ù¸¶Ìý»þ´Ö³°¼è°ú£·£¶¥É¥ëÉÕ¶á¤¬½Å¤¯¤Ê¤ê¡¢£µ£·¥É¥ëÂæ¸åÈ¾¤ÇÙæ¤ß¹ç¤¦ Åìµþ»þ´Ö16:02¸½ºß £Î£Ù¸¶ÌýÀèÊª2 26·î¸Â¡Ê£×£Ô£É¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á57.85¡Ê-0.16-0.28%¡Ë