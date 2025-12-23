２３日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に３日続伸。円高進行が警戒されたが、様子見姿勢が強まるなか銀行株などが買われ底堅く推移した。 大引けの日経平均株価は前日比１０円４８銭高の５万０４１２円８７銭。プライム市場の売買高概算は１８億８８２万株。売買代金概算は４兆１３７４億円となった。値上がり銘柄数は１２１７と全体の約７５％、値下がり銘柄数は３４５、変わらずは４３銘柄だった。 前日の米国市