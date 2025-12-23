¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ä¹âÃÍ·÷¤«¤é½¤Àµ¤·¤¿¸å¤Ï21ÆüÀþ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£·øÄ´¤ÊÎ®¤ì¤ò¸«¤»¤Æ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤È¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢12·î22Æü¤Î¹âÃÍ104.62¤¬ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤ÆÍè¤ë¤È¡¢105¡¢¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡Ü£³¦Ò¤Î105.78¡¢106±ß¤ÎÀáÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£ ¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ä°ìÊý¡¢²¼Íî¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾´¹Àþ¤Î103.47¡¢´ð½àÀþ¤Î102.38¡¢12·î17Æü¤Î°ÂÃÍ102.32¤Ê¤É¤ò