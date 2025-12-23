メインシナリオ・・・買い優勢、10日の高値0.6686が最初の関門。10日に0.6686まで上昇後、陰線が5本並び、直近の上昇に対する調整安となった。だが、21日線が支持となり、18日以降、再び地合いを引き締めている。10日の高値0.6686が最初の関門。同水準を上抜くと、9月17日に付けた年初来高値0.6707を試そう。高値更新となれば、2024年10月21日の高値0.6723や同年10月11日の高値0.6759が視野に入る。これらを上抜くと、節目の0.6800