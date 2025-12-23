·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡ÖÆó¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤¬¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¤¯¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥·¥ó¥×¥ë¤¹¤®¤Æ¡¢½ÅÍ×À­¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£¡È²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦ÄÌ¡É¤³¤½¡¢Áê¼ê¤È¸òºÝ¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¾å¤Ç¡¢²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÀî½ß°ìÏº¡Û¡Ú¼Ì¿¿