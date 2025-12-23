株式会社バスキュールは2025年12月23日、国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本実験棟に開設した「KIBO宇宙放送局」と横浜市庁舎をライブでつなぐ年越し配信イベント「宇宙の初日の出 2026」を実施すると発表しました。配信は日本時間2025年12月31日23時からで、ISSから見える“日本一早い初日の出”は2026年1月1日0時37分ごろとして紹介しています。【▲ KIBO宇宙放送局の「宇宙の初日の出 2026」（Credit: バスキュール）