日本相撲協会が２３日、東京・両国国技館で「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念式典祝賀会」を開いた。協会幹部、豊昇龍と大の里の両横綱ら幕内力士、協会員らが、松本洋平文科大臣、横審の大島理森委員長（元衆院議長）らを出迎え、約８００人が大相撲の節目に立ち合った。春日山親方（元関脇勢）による１００周年記念甚句披露で開演。続く１００周年記念映像では大相撲の歴史と各時代の力士、協会の働きが紹介された