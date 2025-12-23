BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ÚÆ°²è¡Ûµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Á¥­¥ó¤òËËÄ¥¤ëBE:FIRST①②¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¤¬¹¥¤­¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Á¥­¥ó¤Ï¡© ¢£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¥Á¥­¥ó¤Ë¤«¤Ö¤ê¤Ä¤¯BE:FIRST 2025Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëBE:FIRST¡£¥àー¥Óー¤Î1ËÜÌÜ¤Ç