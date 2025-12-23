Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）とFelix（フィリックス）の対談コンテンツ『2 Kids Room 2025 Ep.25 Hyunjin X Felix』がグループのYouTubeで公開され、SNSではふたりのオフショットがアップされた。 【写真・動画】「顔面が強すぎる」スキズ“ヒョンリクス”の2ショットトーク【写真】1年前にヒョンジンがアップした2ショット ■スキズのロマンチストコンビ“ヒョンリクス”が2ショットト&#12