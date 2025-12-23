☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【12月】 23日(火) 119.82 22日(月) 112.71／895円高・5万円台回復 19日(金) 110.90／505円高・4万9500円台回復 18日(木) 108.49／510円安・4万9500円割れ 17日(水) 110.71／128円高・4万9500円台回復 16日(火) 111.33／784円安・4万9500円割れ 15日(月) 123.48／668円安・5万0500円割れ 12日(金) 119.22／687円高・5万050