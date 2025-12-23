総合格闘家の朝倉未来が22日に公開されたRIZIN公式YouTubeチャンネルの動画に出演。大晦日大会「RIZIN 師走の超強者祭り」のメインマッチで激突するフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）の打撃について分析し、タイトルマッチへの決意を語った。 ■シェイドゥラエフの“パンチ”を分析 未来は王者が9月に33秒TKO勝ちを飾ったビクター・コレスニック（ロシア）戦を回顧。「あの瞬発力と体のスピ