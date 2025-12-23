京都府によると、京都府亀岡市の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が確認されました。高病原性鳥インフルの発生が確定すれば、府内の農場では２００４年以来２１年ぶりとなります。京都府によると、採卵鶏２８万羽を飼養している亀岡市の農場から、２３日（火）午前８時半ごろに「死亡する鶏が増加した」という旨の通報がありました。その後、簡易検査で１０羽（すでに死亡した個体８羽・同居鶏２羽）が鳥