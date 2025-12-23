国民民主党の岡野純子衆議院議員（47）が、公職選挙法違反の疑いで書類送検されました。国民民主党の岡野純子議員は、2025年7月の参院選で千葉選挙区から出馬した小林さやか氏の応援に駆けつけた際に、正しいのぼり旗「標旗」を掲げず演説を行った疑いで書類送検されました。千葉選挙区から出馬していた小林氏には、選挙管理委員会から正しい「標旗」が支給されていましたが、岡野議員は、国民民主党の比例代表候補者に支給された