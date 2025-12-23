来年も火の扱いには注意が必要です。気象庁は、東日本や西日本の太平洋側などで降水量が少なくなり、乾燥するとの見通しを発表しました。23日、気象庁が発表した来年1月から3月にかけての3か月予報によりますと、湿った空気の流れ込みが弱くなることなどから、東日本と西日本の太平洋側、沖縄・奄美地方で降水量が少なくなる見通しです。気象庁は、前回の冬から春にかけて林野火災が相次いだことにふれ、降水量の少ない地域では、