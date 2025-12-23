12月22日に決勝戦が開催された『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）は、過去最多となる1万1521組がエントリー。その頂点に立ったのは、2016年結成の赤木裕ときむらバンドによるコンビ「たくろう」だった。2人はNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の先輩と後輩で、きむらが先輩だ。コンビ名は、きむらが好きな『木村拓哉』と、赤木が好きな『イチロー』から由来している。「関東ではあまり目立たない存在で、『M-1』も2018年の準