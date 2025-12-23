SoftBank ウインターカップ2025バスケットボールの第78回全国高校選手権「SoftBank ウインターカップ2025」が23日、都内の2会場で開幕した。京王アリーナTOKYOで行われた女子1回戦では、4年連続7回目の出場となる鵬学園（石川）が2年連続3回目出場の矢板中央（栃木）に81-89で惜敗した。昨年、初のベスト8進出に貢献した主将の山本弥音（みお・3年）が37得点と大爆発も、右足首の怪我に泣いた。表情を崩すことなく、淡々とリン