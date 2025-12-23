日本相撲協会の財団法人設立１００周年記念式典が２３日、東京・両国国技館で行われ、協会員を含めて約８００人が出席した。春日山親方（元関脇・勢）による記念甚句に始まり、１００周年を振り返る映像などが流され、八角理事長（元横綱・北勝海）や豊昇龍、大の里の両横綱、琴桜、安青錦の両大関らによる鏡開きが行われた。八角理事長は壇上でのあいさつで「１００年の歴史には幾多の試練と栄光が折り重なっております。数多