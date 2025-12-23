元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に大阪市のＫＩＴＴＥ大阪で行われたイルミネーション「ＪＲＡＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮｂｙＨａｎｓｈｉｎＲａｃｅｃｏｕｒｓｅ」点灯式でのオフショットを公開した。 【写真】純白ドレスがよく似合う異世界の美しさ 「KITTE大阪 JRAイルミネーション点灯式ありがとうございました」と投稿。純白のドレス