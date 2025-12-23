今日23日(火)、気象庁は来年1月〜3月の3か月予報を発表。北日本の平均気温は平年並みか高いものの、東日本や西日本、沖縄・奄美はほぼ平年並みの予想。冬らしい、厳しい寒さとなりそう。太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥する日が多い見込み。引き続き、火の元や感染症にご注意を。1月〜3月の天候の特徴地球温暖化の影響等により、全球で大気全体の温度が高いでしょう。太平洋赤道域の海面水温は、中部から東部の低い状態が次