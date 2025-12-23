東京ディズニーリゾートに、「ミニーマウス」をデザインした新しいグッズが登場。ミッキーマウスへ贈るハートのケーキに、さくらんぼを飾るミニーマウスのアートが魅力。大人かわいい世界観が詰まった、注目のラインナップを紹介します。 東京ディズニーリゾート「ミニーマウス」グッズ 発売日：2026年2月5日販売店舗：東京ディズニーランド「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシー「エンポリオ」※パーク