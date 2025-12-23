Mrs. GREEN APPLEの最新アルバム『10』（ユニバーサル ミュージック／2025年7月8日発売）が、23日確定の2025年12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」でデイリー売上616枚を記録。累積売上は100.0万枚（1,000,247枚）となり、自身初のミリオン突破作となった。【動画】Mrs. GREEN APPLE登場！ 2冠に3人が喜びのコメントロックジャンルの作品としては、『Mr.Children 2001-2005＜micro＞』（2012年6月18日付）以来、