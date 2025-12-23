昨年８月末でフジテレビを退社し、同１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが２３日、自身のＳＮＳでニューヨーク１人旅を報告した。マンハッタンのど真ん中で自撮りした笑顔の写真を添え、「ニューヨーク」「＃ＮＥＷＹＯＲＫ＃一人旅」とインスタグラムに投稿。フワフワのピンクのアウターがゴージャス＆キュートでよく似合っている。