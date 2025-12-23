日本維新の会藤田文武共同代表は23日の共同通信加盟社編集局長会議で、衆院解散に関し、首相の判断とした上で「参院が過半数に足りない構図は変わらない。政権がやりたいことを明確に打ち出し、国民に理解を得る不断の努力が必要だ」と述べた。