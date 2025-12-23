ネイマールサッカーのブラジル1部リーグ、サントスは22日、FWネイマールが膝の手術を受けたと発表した。クラブは復帰までの期間は明らかにしていないが、地元メディアは1カ月程度との見通しを伝えている。ロイター通信が報じた。33歳の元ブラジル代表は来年6月に開催されるワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会出場に強い意欲を示しているが、相次ぐ故障で2023年を最後に代表に呼ばれていない。（共同）