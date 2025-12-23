サントリーホールディングス（ＨＤ）傘下のサントリーグローバルスピリッツは２３日、米ケンタッキー州クレアモントの蒸留所で、主力のバーボンウイスキー「ジムビーム」の生産を一時停止すると明らかにした。トランプ米政権の高関税政策に対する各国の報復措置で輸出が低迷し、在庫が増加していることなどが背景にあるとみられる。２０２６年から１年間、蒸留工程を停止する。蒸留以外の瓶詰めなどの工程や施設の一般公開、施