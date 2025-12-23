政府は「メガソーラー」の導入支援について、廃止も含めて検討する方針です。木原官房長官：再生可能エネルギーの導入にあたっては、地域との共生・環境への配慮が大前提。不適切な事業に対しては厳格に対応する必要がある。政府は23日、大規模太陽光発電事業「メガソーラー」に関する規制強化に向けた対策パッケージを取りまとめました。対策の大きな柱は、「不適切事案に対する法的規制の強化」、「地域の取り組みとの連携強化」