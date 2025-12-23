嫁のママ友に核心を突かれた義母は怒りに震え…一体どうする!?【漫画】本編を読むSNSやブログ「横山家のマンガ。」で、『戦国コミケ』など数々の人気作を発表している漫画家の横山了一さん(@yokoyama_bancho)。そんな横山さんの作品のなかでも、今年第2巻が発行され注目を集めているのが「どちらかの家庭が崩壊する漫画」だ。一見幸せそうなセレブ一家が、内側から崩れ去っていく様子をリアルに描いている。エリート会社員の夫・シ