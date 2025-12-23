周南コンビナートの海底で不発弾が見つかった問題、その周辺で別の金属反応が確認されていることを受け、県による潜水調査が23日、始まりました。新たに不発弾が見つかれば、来年3月とされる処理の日程が変更になる可能性もあります。この問題はことし9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で250kg爆弾とみられる不発弾が見つかったものです。周辺の10か所でも金属反応が確認されていて、関係者によりますと、これらが別