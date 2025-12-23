１２月２４日はクリスマスイブです。札幌市内の菓子店ではクリスマスムードが漂う中、物価高騰が続いているため、味を守りながら工夫をこらしたケーキを提供しています。可愛らしいクリスマスのデコレーションで彩られたケーキ。クリスマスイブに楽しむ方も多いのではないでしょうか。（長岡記者）「ショーケースの中はクリスマス一色です。２５日までクリスマス用のケーキが並ぶという