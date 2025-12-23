和歌山競輪のPR隊が23日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪問。来年1月9〜12日に開催する「開設76周年記念G3オッズパーク杯和歌山グランプリ」の魅力をアピールした。南修二（大阪）、脇本雄太（福井）ら強豪がそろい、地元勢は東口善朋らが迎え撃つ。バンク改修後、初の記念競輪とあって注目度が増しそうだ。タレントの桜井奈津は「地元勢に頑張ってほしいが、特に中西大選手を応援している。強風に負けない脚質だ