俳優のナム・ジヒョンとムン・サンミンが主演を務める韓国ドラマ『愛する盗賊様よ』が、2026年1月3日よりU-NEXTで日本初・本国同時に独占配信されることが決定した。【写真】『グッド・パートナー』では新人弁護士を演じるナム・ジヒョン同作は、稀代の女盗賊と彼女を追う若き君主の魂が入れ替わったことで、手を取り合い民を救うべく奔走する姿を描いた壮大なファンタジーロマンス時代劇。『グッド・パートナー〜離婚のお悩