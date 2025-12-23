ベズビオ火山の噴火で破壊されたポンペイ遺跡のカリグラ門/Frank Bienewald/LightRocket/Getty Images/FILE（CNN）古代ローマの建築に使われていたコンクリートは、自己修復機能を持つことが知られている。当時の都市ポンペイの遺跡で、このコンクリートがどのように作られていたかを明確に示す建築現場の跡が発掘された。古代ローマ帝国では多くの技術革新とともに、建築分野にも大改革が起き、大規模なアーチやドーム屋根などが