お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が23日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演。テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）の裏話を明かした。フジテレビの名作ドラマ「北の国から」が好きな芸人が集まったグループLINEに参加している塙。そこで最近盛り上がったのが、ますだおかだ増田英彦の提案。「北の国って、アメトーーク！だめなの。権利の問題があって。映像が使えない。（