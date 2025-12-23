フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『乙の恋愛』と、タイBLドラマ『Battle Of The Writers』の2作品を、1月6日0時から独占見放題配信する。『乙の恋愛』(C)W-STORY Co., Ltd.『乙の恋愛』は、同名作人気ウェブ小説を実写化した作品で、恋愛で主導権を握れない“乙”な2人のもどかしい駆け引きを描く、8年越しの再会ラブストーリー。外向的で人気者のジンファンに恋する、内気な大学生のミンジュン。ある日、ジン