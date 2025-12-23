仕事に紐づく不安や心配事に振り回されない方法は何か。精神科医の和田秀樹さんは「日本人には、物ごとを悪い方向に考えてしまう気質がある。その原因は気質の問題だけでなく、事前にソリューションを準備していないことが関係している」という――。※本稿は、和田秀樹『体力がない人の仕事の戦略』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Midnight Studio※写真はイメージです - 写真