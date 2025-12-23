プロ野球独立リーグ・日本海リーグに所属する石川ミリオンスターズは23日、ロッテを戦力外となった岩下大輝投手の入団を発表した。岩下は球団公式ホームページを通じて、「地元石川でまた野球が出来る環境を頂いた事に感謝し、また皆さんの前でプレーできる事を楽しみにしています」とコメント。岩下は14年ドラフト3位でロッテに入団し、15年11月に右肘のトミー・ジョン手術を受けると、17年には椎間板ヘルニアの手術を受け