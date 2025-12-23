2025年10月にNTTドコモが子会社化した住信SBIネット銀行。2025年12月19日にはその社名を「ドコモSMTBネット銀行」に変更することを明らかにするとともに、合弁先である三井住友信託銀行が出資比率を高め、同社への関与を強める姿勢を明らかにしている。念願の銀行を獲得し関与を強めるに見えたNTTドコモが、逆に出資比率を下げているのはなぜだろうか。子会社化でNTTドコモのサービス連携などを強化主力のモバイル通信事業が市場飽