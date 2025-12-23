2020年頃から、トヨタグループの不祥事が相次いで起こった。この原因はなんだったのか。自動車アナリストの中西孝樹さんの著書『トヨタ対中国EV』（日経BP）より一部を紹介する――。（第4回）写真＝iStock.com／rep0rter※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／rep0rter■トヨタグループの問題はどこにあったかなぜ2020年頃からトヨタ、トヨタグループ、関連企業で不祥事が続いてきたのか。数多くの報告やトヨタ自身の説明から