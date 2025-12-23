福岡発祥のオムライス・チェーン「おむらいす亭」は、2026年1月1日から1月4日までの期間、「2026 おむらいす亭 福袋」を各日先着順･数量限定で販売する。12月25日までは事前予約も受け付けている。営業形態によって3種類の福袋が販売され、フードコート店舗では2,500円の福袋、レストラン店舗では3,000円の福袋、炭焼レストラン店舗では4,000円の福袋が販売される。3種とも、販売価格以上の食事クーポン券、卵6個パック、魚沼産コ