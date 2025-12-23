栗林公園高松市栗林町 高松市にある国の特別名勝「栗林公園」では、正月のおもてなしとして2026年元日から3日間、毎日さまざまな催し物などが用意されています。 元日（1月1日）は特別に無料入園日となっています。そして2日からは、商工奨励館で先着100人に対し、甘酒が配布されます。 そのほか、3日には和楽器による演奏会が開かれるなど、さまざまなおもてなしを用意しているということです。 栗林公園の1月の開