１２月２０日のターコイズＳを勝利したドロップオブライト（牝６歳、栗東・福永祐一厩舎、父トーセンラー）は、カタール国際競走（２６年２月１４日、アルライヤン競馬場）とサウジ国際競走（同日、キングアブドゥルアジーズ競馬場）に登録しており、招待が来れば出走を検討する。２３日、管理する福永調教師が明かした。トレーナーは「松若騎手が京成杯オータムハンデ（２着）を踏まえて乗ってくれて、追い出しのタイミングも